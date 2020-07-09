Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

ŞİMDİKİLER PROFESYONEL İŞİ!

Trablus'un güneyindekiler (patlayıcılar) ise oldukça gelişmiş ve komplike düzenekler. Bunlar Rus menşeli mühimmatlar ve DEAŞ unsurlarının yaptığı gibi yerel imkanlarla hazırlanmış değil. Buradakilerde de görüldüğü gibi mühimmatların üzerinde Rusya'da üretildiğine işaret eden ifadeler bulunuyor. Bu patlayıcı düzeneklerinin, yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını anlıyoruz. Libyalı unsurlar bu tür tekniklere sahip değil."