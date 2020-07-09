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ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimlere tuzakladığı ve Libyalı ekiplerce etkisiz hale getirilen ve el yapımı patlayıcıları (EYP) sergiledi. Libya Ordusu Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Ömer Muhammed er-Rutab, "Bu düzeneklerinin, yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını anlıyoruz. Libyalı unsurlar bu tür tekniklere sahip değil" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 18:23 Son Güncelleme: 9.7.2020 18:55 ABONE OL
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

ELE GEÇEN PATLAYICILAR ASKERİ OKULDA SERGİLENDİ

Trablus'taki El-Hadba Askeri Okulu'nda gerçekleştirilen sergiye, Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Ömer Muhammed er-Rutab, Libya Sözcüsü Albay Muhammed Kununu ve bazı askeri yetkililer katıldı.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

İMHA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Genelkurmay Başkanı Şerif, burada yaptığı konuşmada, sivil alanlardaki patlayıcıların temizlenmesi sırasında hayatını kaybeden Libyalı imha ekibinde yer alanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, mayın imha çalışmalarını sürdüren ekiplere de teşekkür etti.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

HAFTER MİLİSLERİNEW KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Rutab ve Sözcüsü Kununu, AA muhabirine, Libyalı ekiplerin temizleme çalışmaları ve ordunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

MAYINLAR, RUS WAGNER PARALI ASKERLERİNCE TUZAKLANDI

General Rutab, sivil yerleşimlere tuzaklanan ve EYP'lerin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Selahaddin ve Trablus Havaalanı bölgelerini kapsayan 600 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çekti.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

"DEAŞ'IN YÖNTEMLERİNİ BİLİYORDUK"

Bu patlayıcıların, Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerce tuzaklandığına işaret eden Rutab, şunları kaydetti: "Daha önce Sirte'de terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıları da bildiğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. DEAŞ saflarında doğu bölgelerinden yerel unsurlar vardı ve onların hangi yöntemleri kullandığını biliyorduk.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

ŞİMDİKİLER PROFESYONEL İŞİ!

Trablus'un güneyindekiler (patlayıcılar) ise oldukça gelişmiş ve komplike düzenekler. Bunlar Rus menşeli mühimmatlar ve DEAŞ unsurlarının yaptığı gibi yerel imkanlarla hazırlanmış değil. Buradakilerde de görüldüğü gibi mühimmatların üzerinde Rusya'da üretildiğine işaret eden ifadeler bulunuyor. Bu düzeneklerinin, yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını anlıyoruz. Libyalı unsurlar bu tür tekniklere sahip değil."

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

TSK'NIN MAYIN İMHA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Albay Kununu da ordusunun amacının askeri vesayete karşı sivil devletin inşasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

"İSYANCI HAFTER VE DESTEKÇİLERİ KAYBEDECEK"

Türkiye'nin bu süreçteki desteğine de değinen Kununu, şöyle konuştu: "Ekiplerimiz, Trablus'un güneyinde bu patlayıcıları tespit, imha ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü bu toprakların sahibi biziz. İsyancıyı () desteleyen ve onunla ittifaklar kuranların politikaları, imkanları ve tuzakları bizi etkilemeyecek. Güçlü olanlar bizleriz.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

topraklarının tümünü kurtarıncaya, sivil ve çağdaş bir devlet inşa edinceye kadar geri adım atmayacağız. Askeri vesayete izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgilerimiz; şehitlerimizin kanı, devletin sivilliği, (2011) Şubat Devrimi ve hükümetimizin meşruiyetidir.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Elbette dost Türkiye hükümetine de lojistik ve eğitim yardımlarının yanı sıra mayınların temizlenmesinde bize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etmeyi unutamayız. Bu yardımlar, ortak teknik çalışmalara dayanmaktadır ve uluslararası hukuka tamamen uygundur."

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

MAYIN VE EYP'LER YÜZÜNDEN EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜ

ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle son 47 günde meydana gelen 57 patlamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
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Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi
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