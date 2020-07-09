Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi

ELE GEÇEN PATLAYICILAR ASKERİ OKULDA SERGİLENDİ
Trablus'taki El-Hadba Askeri Okulu'nda gerçekleştirilen sergiye, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Ömer Muhammed er-Rutab, Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu ve bazı askeri yetkililer katıldı.
İMHA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Genelkurmay Başkanı Şerif, burada yaptığı konuşmada, sivil alanlardaki patlayıcıların temizlenmesi sırasında hayatını kaybeden Libyalı mayın imha ekibinde yer alanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, mayın imha çalışmalarını sürdüren ekiplere de teşekkür etti.
MAYINLAR, RUS WAGNER PARALI ASKERLERİNCE TUZAKLANDI
General Rutab, sivil yerleşimlere tuzaklanan mayın ve EYP'lerin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Selahaddin ve Trablus Havaalanı bölgelerini kapsayan 600 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çekti.
"DEAŞ'IN YÖNTEMLERİNİ BİLİYORDUK"
Bu patlayıcıların, Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerce tuzaklandığına işaret eden Rutab, şunları kaydetti: "Daha önce Sirte'de terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıları da bildiğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. DEAŞ saflarında doğu bölgelerinden yerel unsurlar vardı ve onların hangi yöntemleri kullandığını biliyorduk.
ŞİMDİKİLER PROFESYONEL İŞİ!
Trablus'un güneyindekiler (patlayıcılar) ise oldukça gelişmiş ve komplike düzenekler. Bunlar Rus menşeli mühimmatlar ve DEAŞ unsurlarının yaptığı gibi yerel imkanlarla hazırlanmış değil. Buradakilerde de görüldüğü gibi mühimmatların üzerinde Rusya'da üretildiğine işaret eden ifadeler bulunuyor. Bu patlayıcı düzeneklerinin, yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını anlıyoruz. Libyalı unsurlar bu tür tekniklere sahip değil."
TSK'NIN MAYIN İMHA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR
Albay Kununu da Libya ordusunun amacının askeri vesayete karşı sivil devletin inşasını sağlamak olduğunu vurguladı.
"İSYANCI HAFTER VE DESTEKÇİLERİ KAYBEDECEK"
Türkiye'nin bu süreçteki desteğine de değinen Kununu, şöyle konuştu: "Ekiplerimiz, Trablus'un güneyinde bu patlayıcıları tespit, imha ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü bu toprakların sahibi biziz. İsyancıyı (Halife Hafter) desteleyen ve onunla ittifaklar kuranların politikaları, imkanları ve tuzakları bizi etkilemeyecek. Güçlü olanlar bizleriz.
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Libya topraklarının tümünü kurtarıncaya, sivil ve çağdaş bir devlet inşa edinceye kadar geri adım atmayacağız. Askeri vesayete izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgilerimiz; şehitlerimizin kanı, devletin sivilliği, (2011) Şubat Devrimi ve hükümetimizin meşruiyetidir.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Elbette dost Türkiye hükümetine de lojistik ve eğitim yardımlarının yanı sıra mayınların temizlenmesinde bize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etmeyi unutamayız. Bu yardımlar, ortak teknik çalışmalara dayanmaktadır ve uluslararası hukuka tamamen uygundur."
MAYIN VE EYP'LER YÜZÜNDEN EN AZ 50 KİŞİ ÖLDÜ
Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle son 47 günde meydana gelen 57 patlamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.