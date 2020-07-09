Son dakika: Covid-9 ile ilgili kritik bulgular! Coronavirüsün bulaş yolları ile ilgili çarpıcı araştırma | Yeni önlemler gelir mi?

HAVA YOLUYLA BULAŞMA NEDİR?

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde enfeksiyonların dört yolla bulaştığı belirtiliyor ve bunlar hava yolu, temas, ara kaynak ve vektör olarak sıralanıyor.

Sağlık Bakanlığı, hava yolu ile bulaşmayı "Mikroorganizmaları içeren partikül yada toz parçacıkları havada uzun süre asılı kalır ve hava akımları ile geniş alanlara yayılırlar. Solunarak duyarlı konak tarafından alınırlarsa hava yolu ile bulaş meydana gelir" olarak tanımlıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklara ise verem örnek veriliyor.