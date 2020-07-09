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, ’nin de aralarında olduğu 3 ülke için hava trafiğini açtı

Kurumu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında askıya alınan hava trafiğinin, bugünden itibaren , Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için kısmen açıldığını duyurdu. Salgına karşı "acil durum" ilan eden Sudan hükümeti, 16 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı uçuşları askıya almıştı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 23:37 Son Güncelleme: 9.7.2020 23:53 ABONE OL
Sudan, Türkiye’nin de aralarında olduğu 3 ülke için hava trafiğini açtı

Sivil Havacılık Kurumu Müdürü İbrahim Adlan yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Kovid-19 ile mücadele komitesinin aldığı normalleşme kararı sonrası Türkiye, Mısır ve BAE için uçuşların Sudan ve bu ülkelerin hava yolu firmalarına karşılıklı olarak açıldığını belirtti.

Adlan, Hartum Havalimanı'na gelen ve Kovid-19 virüsü taşımadığına dair belgesi olmayan tüm yolcuların 14 Temmuz'dan itibaren teste tabi tutulacağını bildirdi.

Salgına karşı "acil durum" ilan eden Sudan hükümeti, 16 Mart'ta yurt içi ve yurt dışı uçuşları askıya almıştı.

Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının son 24 saatte 74 artarak 10 bin 158'e çıktığı Sudan'da, 641 kişi yaşamını yitirdi.

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Sudan, Türkiye’nin de aralarında olduğu 3 ülke için hava trafiğini açtı
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