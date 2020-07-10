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Daha tehlikeli virüsler gelebilir

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
Daha tehlikeli virüsler gelebilir
DÜNYA genelindeki vakalar 12 milyon 290 bini, ölümler ise 554 bini aştı.
OXFAM: Pandemiye bağlı sebeplerden dolayı açlıktan ölümlerin virüsten ölümleri geçebileceği kaydedildi. Bu öngörüye göre günde 12 bin kişi ölebilir. En büyük risk altındaki ülkelerin başında Yemen geliyor.
Avustralya: Melbourne'de ikinci karantina dönemi başladı.
Hindistan: West Bengal eyaletinde yasaklar yeniden devrede.
ABD: Trump, okulların daha önce belirlenen tarihte açılması için baskısını artırdı. Trump açılmaya direnen okulları yardımı kesmekle tehdit etti. Son 24 saatte 906 kişi daha öldü.
Japonya: Tokyo'da 7 Nisan'dan beri en yüksek günlük vaka artışı: 224.
İsrail: Savunma Bakanı Benny Gantz kendini karantinaya aldı.
Brezilya: Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Devlet Başkanı'na dava açıyor. Ülkedi 1223 kişi daha öldü.
Meksika: 782 can kaybı daha.
Çin: 9 yeni vaka var.
Güney Kore: 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
Rusya: 176 ölüm daha yaşandı. Rus Doktor Aleksandr Myasnikov, Çin'den gelebilecek bazı virüslerin koronavirüsten de, hıyarcıklı vebadan da daha tehlikeli olduğunu ve insanlığın çehresini değiştirebileceğini söyledi.
Bangladeş: TİKA, hastanelere solunum cihazı, koruyucu tulum ve maske yardımında bulundu.

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Daha tehlikeli virüsler gelebilir
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