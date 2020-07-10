Daha tehlikeli virüsler gelebilir

DÜNYA genelindeki vakalar 12 milyon 290 bini, ölümler ise 554 bini aştı.Pandemiye bağlı sebeplerden dolayı açlıktan ölümlerin virüsten ölümleri geçebileceği kaydedildi. Bu öngörüye göre günde 12 bin kişi ölebilir. En büyük risk altındaki ülkelerin başında Yemen geliyor.Melbourne'de ikinci karantina dönemi başladı.West Bengal eyaletinde yasaklar yeniden devrede.Trump, okulların daha önce belirlenen tarihte açılması için baskısını artırdı. Trump açılmaya direnen okulları yardımı kesmekle tehdit etti. Son 24 saatte 906 kişi daha öldü.Tokyo'da 7 Nisan'dan beri en yüksek günlük vaka artışı: 224.Savunma Bakanı Benny Gantz kendini karantinaya aldı.Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Devlet Başkanı'na dava açıyor. Ülkedi 1223 kişi daha öldü.782 can kaybı daha.9 yeni vaka var.50 yeni Kovid-19 vakası görüldü.176 ölüm daha yaşandı. Rus Doktor Aleksandr Myasnikov, Çin'den gelebilecek bazı virüslerin koronavirüsten de, hıyarcıklı vebadan da daha tehlikeli olduğunu ve insanlığın çehresini değiştirebileceğini söyledi.TİKA, hastanelere solunum cihazı, koruyucu tulum ve maske yardımında bulundu.