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Mısır ordusu, sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi

Mısır ordusu, sınırı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi. Mısır ordusu sözcüsü , tatbikatın silahlı kuvvetler birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren tatbikatın ana aşamasının, ordunun ana birimleri ve Batı Askeri Bölge birimleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 09:51 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:01 ABONE OL
Mısır ordusu, Libya sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cufra ve Sirte'nin 'kırmızı çizgi' olduğunu söyleyerek Libya'ya askeri müdahale sinyali vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ise ülkede askeri müdahale tehdidinde bulunan Sisi'yi kınayarak, Sisi'nin açıklamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.

BİRKAÇ GÜN SÜREN TATBİKAT

Mısır'ın düzenlediği tatbikat birkaç gün sürdü. Mısır ordusu sözcüsü Albay Tamer Rifai, tatbikatın silahlı kuvvetler birimleri için savaş eğitim planı çerçevesinde olduğunu ifade ederek, birkaç gün süren tatbikatın ana aşamasının, ordunun ana birimleri ve Batı Askeri Bölge birimleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

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Mısır ordusu, Libya sınırında askeri tatbikat gerçekleştirdi
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