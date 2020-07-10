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O ülkenin devlet başkanı koronavirüse yakalandı!

geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Bolivya geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Anez hesabında yayınladığı videoda, "Birlikte, bundan çıkacağız" ifadesini kullandı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.7.2020 12:06 ABONE OL
O ülkenin devlet başkanı koronavirüse yakalandı!

Bolivya geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez korona virüs testinin pozitif çıktığını açıklandı. Bolivya geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez yaptığı açıklamada, korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Anez sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Birlikte, bundan çıkacağız" ifadesini kullandı. Birlikte çalıştığı ekibinde hasta olan bir çok kişi olduğunu öğrendikten sonra test yaptırdığını söyleyen Anez daha sonra yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum, güçlü hissediyorum, karantinada çalışmaya devam edeceğim ve bu sağlık krizinde bize yardımcı olmaya çalışan tüm Bolivyalılara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bolivya'da Mayıs ayında yapılması planlanan ve korona virüs salgını nedeniyle ertelenen genel seçimlerin 6 Eylül'de yapılması bekleniyor.
Bolivya hükümetinde Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere en az 7 bakanın korona testi pozitif çıkmıştı. Bakanlardan bazıları iyileşirken diğerler evde tedavi görmeye devam ediyor.

Dünya genelinde toplam vak'a sayısı 12 milyon 404 bin 594'e yükselirken Bolivya'da toplam vak'a sayısı 44 bin 113'e ulaştı. Ülkede korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 638 oldu.

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O ülkenin devlet başkanı koronavirüse yakalandı!
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