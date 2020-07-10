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Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, 'da insanlar üzerinde denenecek

Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği, 1. ve 2. aşama klinik deneylerden olumlu sonuç alınan "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayı, 3. aşamasında 'da 9 bin kişi üzerinde denenecek. Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas da dünyada 3. aşamada bulunan 3 aşı adayından birinin ülkesinde denendiğini vurgulayarak aşının etkili olması durumunda ülkesinin yıl sonun kadar 60 milyon doz aşı temin edebileceğini dile getirdi.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 17:17 ABONE OL
Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

basınındaki habere göre, Ulusal Sağlık Gözetim Ajansı (Anvisa), Kovid-19 aşı adayının, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde gerçekleştirilecek 3. aşama klinik deneyi için 9 bin gönüllünün seçileceğini duyurdu. Ülkenin Sao Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Parana eyaletleri ve Federal Bölge'den seçilecek gönüllüler, daha önce Kovid-19 bulaşmamış ve denemelerin yapılacağı 12 araştırma merkezine yakın yaşayanlardan tercih edilecek.

Sao Paulo Valisi Joao Dori, gönüllülerin seçilmesinin ardından denemelerin 20 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.

Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

Butantan Enstitüsü Direktörü Dimas Covas da dünyada 3. aşamada bulunan 3 aşı adayından birinin ülkesinde denendiğini vurgulayarak aşının etkili olması durumunda ülkesinin yıl sonun kadar 60 milyon doz aşı temin edebileceğini dile getirdi.

Sinavoc Biotech, 16 Haziran'da "CoronaVac" isimli Kovid-19 aşı adayı için yürüttüğü 1. ve 2. aşama klinik denemelerden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

OXFORD ÜNİVERSİTESİNİN AŞISI DA BREZİLYA'DA DENENİYOR

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında 'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.

Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu 'da, bugüne kadar 64 bin 867 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 603 bin 55 kişide görüldü.

Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek
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Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek
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