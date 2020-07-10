Son Dakika: Çinli ilaç şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı, Brezilya'da insanlar üzerinde denenecek

OXFORD ÜNİVERSİTESİNİN AŞISI DA BREZİLYA'DA DENENİYOR

Oxford Aşı Grubu ile Jenner Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan "ChAdOx1 nCoV-19" adlı aşı adayı, haziranın sonlarında Brezilya'da insanlar üzerinde test edilmeye başlanmıştı.

Bu aşının başarılı olması durumunda, Brezilya'da da üretileceği ve ilk etapta Brezilya'nın 100 milyon doz Kovid-19 aşısı satın alabileceği açıklanmıştı.