Soykırımı unutmayacağız! Srebrenitsa kurbanları dualarla uğurlandı

Avrupa'nın yakın tarihteki en kirli utanç lekesi olan Srebrenitsa soykırımının kurbanları anılılor. Birleşmiş Milletler (BM) koruması altında olan sivil Boşnakların, Sırp askerlerine teslim edilmesiyle gerçekleştirilen soykırımın üzerinden 25 yıl geçti. Ancak acılar hala taze. Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımda öldürülen ve bu yılki anma törenlerinin ardından defnedilecek 9 kurbanın cenazesi, dün başkent Saraybosna'dan gözyaşlarıyla uğurlandı.



EN GENCİ 23'ÜNDEYDİ

Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı Hasan Pezic (70) olacak. Visoko şehrinden hareket eden konvoy, 11 Temmuz'da toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na yolcu edildi. Uğurlamaya Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic'in yanı sıra İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, SDA Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ve Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da katıldı. Soykırımı inkar edenlerin artık buna bir son vermesi gerektiğine dikkati çeken Dzaferovic, "Onlar savaş suçlularını, bu soykırımı yapanları yüceltiyorlar. Buna artık bir son vermeliler" dedi.



ERDOĞAN VİDEO KONFERANS İLE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla yarın yapılacak anma programına video mesaj ile katılacak. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajını gönderdi. 11 Temmuz'da mesajını izleyeceğiz" dedi.



KURBANLAR SAPTANIYOR

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü. Cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

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