YPG/PKK, 400 genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan sivillere hayatı zindan etmeyi sürdürüyor. Terör örgütü, işgal ettiği Haseke ilinde son bir haftada 400 genci zorla silah altına almak için alıkoydu. Terör örgütü YPG/PKK, Baas rejimi yöntemlerine başvurarak bir yandan baskı ve silah gücüyle halkı yıldırmaya çalışıyor. Teröristler, bir yandan da hain planlarına sivilleri alet etmeyi amaçlıyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler işgal ettikleri bölgelerde 18-35 yaşlarındaki kişileri alıkoymaya hız verdi.ALMANYA Anayasayı Koruma Teşkilatı 2019 Raporu'nda terör örgütü PKK'nın ülke içindeki faaliyetleri topladığı haraç ve üye sayısı önemli yer tuttu. Rapor, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Anayasayı Koruma Teşkilat Başkanı Thomas Haldenwang tarafından kamuoyuna açıklandı. Raporun 236 ila 250'nci sayfalarında, terör örgütü PKK'nın Almanya'daki faaliyetlerine işaret edilerek, PKK'nın ülkede 14 bin 500 üyesi bulunduğu ve 16 milyon avro yardım, haraç topladığı vurgulandı.