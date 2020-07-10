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'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Ayasofya'nın ibadete açılması kararına 'dan ilk tepki geldi. Yunanistan küstah bir açıklama yaparak "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.7.2020 18:10 Son Güncelleme: 10.7.2020 18:12 ABONE OL
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını 'hayırlı olsun' mesajıyla paylaştı. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı, böylece Ayasofya resmen ibadete açıldı. Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine dair Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine Yunanistan'dan ilk tepki geldi.

ERDOĞAN'A YÖNELİK KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Kültür Bakanlığı "Ayasofya kararı bütün uygar dünyaya karşı bir provokasyon" açıklamasında bulunurken Kültür Bakanı Lina Mendoni ise, "Erdoğan'ın bu milliyetçi davranışı, ülkesini 600 yıl geriye götürdü" dedi.

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Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
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