Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı

Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti.

"AFRİKA'NIN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN LİDERİ"

Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü ve dernek başkanı Muhammed Canili, Fatih Sultan Mehmet'in mirası olan Ayasofya tekrar cami olduğu için şükrettiklerini belirtti.

Müslümanlar olarak sevinçleri göstermek için kurban kestiklerini aktaran Canili, "Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdiler, Allah da onu sevsin." ifadelerini kullandı.