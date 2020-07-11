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'nın ibadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı

ülkesi Togo'da, 'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Sokode kentinde, 'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:18 Son Güncelleme: 11.7.2020 21:21 ABONE OL
Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı

Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti.

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Üniversite eğitimini Türkiye'de tamamlayan lise müdürü ve dernek başkanı Muhammed Canili, Fatih Sultan Mehmet'in mirası olan Ayasofya tekrar cami olduğu için şükrettiklerini belirtti.

Müslümanlar olarak sevinçleri göstermek için kurban kestiklerini aktaran Canili, "Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizi çok sevindirdiler, Allah da onu sevsin." ifadelerini kullandı.

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Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Togo'da sevinçle karşılandı
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