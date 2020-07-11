Batı medyasında Ayasofya depremi

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesi dünya medyasında geniş yankı buldu.Günlerdir çıkacak kararı yakından takip eden Batı dünyası Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine dair çıkan kararı da ilk önce 'Son Dakika' olarak okuyucularına aktardı, ardından ise haberi geniş analizlerle aktardı. Karar, dünya medyası kadar sosyal medyada da küresel çapta etki yarattı.'Erdoğan ve Ayasofya' başlıkları Fransa ve ABD'deki twitter kullanıcıları arasında en popüler başlıklardan (TT) biri oldu. Fransa'daki twitter kullanıcıları arasında 'Erdoğan' etiketi ilk sırada yer alırken 'Hagia Sophia/Ayasofya' etiketi üçüncü, 'Constantinople/İstanbul' etiketi ise altıncı sırada yer aldı.ABD'deki twitter kullanıcıları arasında da 'Hagia Sophia/Ayasofya' etiketi 12'nci sırada yer aldı.Türk mahkemesi Ayasofya'nın yeniden cami olarak kullanılmasının önündeki engelleri temizledi.İstanbul'un sembolik müzesi artık cami.Türkiye'de mahkeme Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı.Başkan Erdoğan, Twitter hesabından Ayasofya kararını onayladığını belgenin fotoğrafını paylaştı. Ayasofya'nın 1934'te müzeye dönüştürülmesi laikliğin de sembolüydü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'yı resmen cami yaptı. Mahkemenin kararı sonrasında Ayasofya önünde toplanan kalabalık "Allahu Ekber" sloganı attı.Erdoğan, Ayasofya'yı camiye dönüştüren mahkeme kararını imzaladı.ABD ve Rusya başta olmak üzere uluslararası baskılara rağmen Türkiye, Ayasofya'nın önceki statüsüne geri döndürdü.Erdoğan, isteğine ulaştı.Başkan Erdoğan, tarihi ve kültürel sembol konumundaki Ayasofya'yı Müslümanların ibadetine açan mahkeme kararını onayladı.Erdoğan meydan okudu ve Ayasofya'nın statüsünü değiştirdi.Ayasofya'nın camiye döndürülmesi ile ilgili karar, Yunan basınında ilk haber oldu. "Erdoğan istediğini yaptı" "Ayasofya'nın cami yolu açıldı" "Hıristiyanlık için kara gün" gibi haber başlıkları altındaki haberlere uluslararası tepkilere yer verildi. Yunan Kültür Bakanı Lina Mendoni de kararın provokasyon olduğunu dile getirdi./ ATİNA