Bir lider daha virüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı'ndan sonra Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.Dünya genelinde vakalar 12 milyon 580 bini geçti.Salgının küresel çapta hala zirveyi görmediği belirtildi. Salgının daha kötüye gittiği ve vakaların 6 hafta içinde iki katına çıktığı kaydedildi.4 yeni vaka daha var.Son 24 saatte 54 bin 973 vaka artışı var. 615 kişi daha öldü.Kadın vekil Geyda Kembeş, Kovid'den dolayı öldü.Son 24 saatte bin 144 kişi daha yaşamını yitirdi.Çin elçiliği "Kovid-19'dan daha ölümcül zatürre salgını yaşanıyor" açıklaması yaptı. Kazakistan haberi yalanladı.