Bir lider daha virüse yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı'ndan sonra Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Dünya genelinde vakalar 12 milyon 580 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü:
Salgının küresel çapta hala zirveyi görmediği belirtildi. Salgının daha kötüye gittiği ve vakaların 6 hafta içinde iki katına çıktığı kaydedildi.
Çin:
4 yeni vaka daha var.
ABD:
Son 24 saatte 54 bin 973 vaka artışı var. 615 kişi daha öldü.
Irak:
Kadın vekil Geyda Kembeş, Kovid'den dolayı öldü.
Brezilya:
Son 24 saatte bin 144 kişi daha yaşamını yitirdi.
Kazakistan:
Çin elçiliği "Kovid-19'dan daha ölümcül zatürre salgını yaşanıyor" açıklaması yaptı. Kazakistan haberi yalanladı.