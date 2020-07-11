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Bir lider daha virüse yakalandı

Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
Bir lider daha virüse yakalandı
Brezilya Devlet Başkanı'ndan sonra Bolivya'nın geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Dünya genelinde vakalar 12 milyon 580 bini geçti.
Dünya Sağlık Örgütü: Salgının küresel çapta hala zirveyi görmediği belirtildi. Salgının daha kötüye gittiği ve vakaların 6 hafta içinde iki katına çıktığı kaydedildi.
Çin: 4 yeni vaka daha var.
ABD: Son 24 saatte 54 bin 973 vaka artışı var. 615 kişi daha öldü.
Irak: Kadın vekil Geyda Kembeş, Kovid'den dolayı öldü.
Brezilya: Son 24 saatte bin 144 kişi daha yaşamını yitirdi.
Kazakistan: Çin elçiliği "Kovid-19'dan daha ölümcül zatürre salgını yaşanıyor" açıklaması yaptı. Kazakistan haberi yalanladı.
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Bir lider daha virüse yakalandı
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