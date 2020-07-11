Gurbetçi Türk’ten yardım çığlığı

Yaklaşık 50 yıldır Almanya'da yaşayan Bayrak ailesini Sıla Yolu'na çıkarken torpidoda unutulan kurusıkı silah ayırdı. 24 Haziran'da Sırbistan'da gümrük kontrolünde kurusıkı silah yakalattıran Murat Bayrak (68), tutuklandı. 6 ay hapis cezası alması beklenen Bayrak'ın eşi Sevinç Bayrak, SABAH'a ulaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Bayrak "Eşimi ziyaret ettiğinde çok bitkin durumdaydı. Belgrad Büyükelçimiz Tanju Bilgiç bey bizimle çok ilgilendi. Ancak ben Başkanımız Erdoğan'dan yardım istiyorum" dedi.