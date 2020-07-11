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'ta ordusuna ait 3 araç ateşe verildi

’ta ordusuna ait askeri araç ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından ateşe verildi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 23:12 ABONE OL
Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
Irak'ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 tır kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD'ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşu yaptı. Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, tırların Basra yönünden geldiğini öne sürdüler.
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Irak'ta ABD ordusuna ait 3 araç ateşe verildi
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