Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran Petrol Bakanı Zengene: "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak"

İran Bakanı Zengene: "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak"

İran Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımları nedeniyle petrol üretiminin düşük olduğunu belirterek, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 22:31 ABONE OL
İran Petrol Bakanı Zengene: İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak

Devlet televizyonunun haberine göre Irak sınırındaki Huzistan eyaletine bağlı Yaran Petrol Bölgesi'nin geliştirilmesi için İran Petrol Bakanlığı ve İranlı Persia şirketi anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Bakan Zengene, "Bugün İran petrol sanayisi için güzel bir gün. Sınırda yer alan ortak bir petrol bölgesinin geliştirilmesi için anlaşma imzaladık." dedi.

İran'ın petrol üretiminin yaptırımlar nedeniyle düşük olduğunu ancak gerektiğinde kullanmak üzere kapasitelerini artırmaları gerektiğini ifade eden Zengene, "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak. Kapasite, petrol sanayisinde stratejik bir meseledir." görüşlerini paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran Petrol Bakanı Zengene: "İran petrol sanayisi hiçbir şart altında teslim olmayacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA