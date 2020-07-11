Maldivler 15 Temmuz’da turistlere kapılarını açıyor!

ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN TESTE GEREK YOK

Turistlerin, Maldivler'e girmeden önce koronavirüs için ek bir ücret ödemeleri, bir sertifika veya test sonuçları almaları gerekmiyor. Semptomları olmayan turistler için de karantinaya gerek olmadığı ifade edildi.