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’da turistlere kapılarını açıyor!

Gelen son dakika haberine göre, Hint Okyanusu'nda 1,200 adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 'da açacağını duyurdu. Ancak, uygun bütçe ile kalınabilecek halk yerleşim yerlerine yakın otellerin, önümüzdeki ay açılacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.7.2020 11:19 Son Güncelleme: 11.7.2020 11:22 ABONE OL
Maldivler 15 Temmuz’da turistlere kapılarını açıyor!

Turizmin cenneti 'den turistlere müjdeli haber geldi. Maldiv Cumhuriyeti, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapalı olan kapılarını 'da açacağını duyurdu. Turizm Bakanlığı, ABD vatandaşları dahil uluslararası turistlere kapılarını açacaklarını ifade etti.

Ekonomisi yüksek ölçüde turizme dayalı ülkede, halkın yerleşim yerinde olmayan otellerin 15 Temmuz, Maldiv halkının yerleşim yerlerine yakın otellerin ise 1 Ağustos'ta açılacağı ifade edildi.

Maldivler 15 Temmuz’da turistlere kapılarını açıyor!

ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN TESTE GEREK YOK

Turistlerin, 'e girmeden önce koronavirüs için ek bir ücret ödemeleri, bir sertifika veya test sonuçları almaları gerekmiyor. Semptomları olmayan turistler için de karantinaya gerek olmadığı ifade edildi.

Maldivler 15 Temmuz’da turistlere kapılarını açıyor!
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Maldivler 15 Temmuz’da turistlere kapılarını açıyor!
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