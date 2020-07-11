Sınırda cenaze izdihamı

Hayatını kaybeden Kadiri tarikatı Şeyhi Muhammed Kesnezani (82) için dün Süleymaniye'de düzenlenen cenaze törenine katılmak isteyen binlerce mürit, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırına dayandı.Yüzlerce kişi kılıç ve hançerlerle sınırı geçti. IKBY, İranlıların pasaportsuz geçme girişimi nedeniyle, Süleymaniye ilindeki sınır kapısını bir günlüğüne kapattı.Anadolu Ajansı'na göre, İranlı Kadiri tarikatı mensubu 200'den fazla kişi, İran'dan Irak'a açılan Başmak Gümrük Kapısı'nı ellerindeki kılıç, zincir ve diğer kesici aletlerle basıp zorla sınırı geçti.