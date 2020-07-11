Trump'ın rakibi başkan adayı Joe Biden'dan küstah Ayasofya Camii açıklaması!

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Başkan Erdoğan, "24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz" dedi.

JOE BİDEN'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA

Dünyadan konu ile alakalı çeşitli ülkelerden açıklamalar yapılırken, bir çağrı da Demokratların başkan adayı Joe Biden'dan geldi.

Trump'ın rakibi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aldığı karardan "derin endişe" duyduğunu söyledi.

Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden, 85 yıldır müze olarak kullanılan Ayasofya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını belirtti.

KARARDAN DÖNME ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karardan dönme çağrısı yapan Biden, Ayasofya'ya herkesin "eşit" erişim sağlanmasına olanak sağlayan "müze" statüsünün korunmasını istedi.