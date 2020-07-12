Avrupa hç ders çıkarmadı

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olan Srebrenitsa Soykırımı kurbanları unutulmadı. BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar'ın Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerce katledilmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Kurbanlar dün gözyaşlarıyla anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören için video mesaj gönderdi.Geçen sene şehitleri birlikte uğurladıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız halen tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezarla yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Hala kadınlar kocalarına, çocuklar annebabalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Rabb'imiz şehitler için, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, bilakis, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna, diri olduğuna inanıyoruz. Merhum Aliya İzetbegoviç 'Soykırımı asla unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır.' derdi. Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen katliamların takipçisi olacak, hak arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız."Erdoğan ayrıca "Onca gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen beyanatların halen serbestçe kullanılması, geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır. Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Görüş farlılıklarının, etnik, kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine izin vermeyiz. Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi 'Haklıysak, güçlüyüz' inancıyla devam ettirmeliyiz. Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna-Hersek'le beraber. Srebrenitsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, sabırlar diliyorum" dedi. Anma töreninde dünya liderlerinin de mesajları okundu.