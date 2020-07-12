Ayasofya kararı sonrası skandal teklif! Selanik'teki Atatürk Müzesi hakkında Yunan Bakan'dan haddini aşan sözler...

YUNANİSTAN: Yunan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu karar, bu anıtı dünya mirası olarak kabul eden herkesi rencide eden bir tercih olmuştur" dedi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, dün İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos ile telefon görüşmesi yaptı. Yunan kaynaklar, Bartholomeos'a "destek ve dayanışmasını" dile getiren Miçotakis'in, Ayasofya için önümüzdeki günlerde yabancı liderlerle telefon görüşmeleri yapacağını söyledi.

ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

ALMANYA: Dini Özgürlükler Görevlisi Markus Grübel, "Ayasofya'nın sadece tek bir dinin ibadetine açılmasından dolayı üzüntü içerisindeyim" dedi.

ENDİŞELİYİZ

RUSYA: Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.