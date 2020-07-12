Azerbaycan-Ermenistan sınırında karşılıklı top atışı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateşkes ihlallerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, Ermeni askeri birliklerinin Azerbaycan mevzilerine uzun menzilli toplarla ateş açtığı ve Azerbaycan askeri birliklerinin karşılık verdiği vurgulandı. Her iki tarafta da kayıp olduğunu belirten yetkililer, çatışmaların sürdüğünü aktardı. Yetkililer, çatışmalarla ilgili detaylı bilginin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.