En yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 228 bin 102 vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu en fazla günlük vaka artışı oldu.Vakalar 12 milyon 774 bin 665'e ulaştı. 565 bin 582 kişi öldü, 7 milyon 460 bin 150 kişi iyileşti.2 yeni vaka daha var.35 yeni vaka görüldü.Bin 214 ölüm daha.665 can kaybı daha.519 kişi öldü.Victoria'da 6 haftalık yeni kısıtlamalar başladı.Ölümler 30 bini geçti.Günlük Kovid-19 vaka artışı 67 bini geçti.