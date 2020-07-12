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En yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
En yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
DÜNYADAN KOVİD GELİŞMELERİ:

Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 228 bin 102 vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu en fazla günlük vaka artışı oldu.
Dünya geneli: Vakalar 12 milyon 774 bin 665'e ulaştı. 565 bin 582 kişi öldü, 7 milyon 460 bin 150 kişi iyileşti.
Çin: 2 yeni vaka daha var.
Güney Kore: 35 yeni vaka görüldü.
Brezilya: Bin 214 ölüm daha.
Meksika: 665 can kaybı daha.
Hindistan: 519 kişi öldü.
Avustralya: Victoria'da 6 haftalık yeni kısıtlamalar başladı.
Fransa: Ölümler 30 bini geçti.
ABD: Günlük Kovid-19 vaka artışı 67 bini geçti.
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En yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
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