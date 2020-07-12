En yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

DÜNYADAN KOVİD GELİŞMELERİ:
Dünya Sağlık Örgütü son 24 saatte 228 bin 102 vaka tespit edildiğini duyurdu. Bu en fazla günlük vaka artışı oldu.
Dünya geneli:
Vakalar 12 milyon 774 bin 665'e ulaştı. 565 bin 582 kişi öldü, 7 milyon 460 bin 150 kişi iyileşti.
Çin:
2 yeni vaka daha var.
Güney Kore:
35 yeni vaka görüldü.
Brezilya:
Bin 214 ölüm daha.
Meksika:
665 can kaybı daha.
Hindistan:
519 kişi öldü.
Avustralya:
Victoria'da 6 haftalık yeni kısıtlamalar başladı.
Fransa:
Ölümler 30 bini geçti.
ABD:
Günlük Kovid-19 vaka artışı 67 bini geçti.