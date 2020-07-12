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’da 11 kişi kurtarmak istedikleri çocukla can verdi

Giriş Tarihi: 12.7.2020 ABONE OL
Mısır’da 11 kişi kurtarmak istedikleri çocukla can verdi
Mısır'ın sahil kenti İskenderiye'de, denizde boğulmak üzere olan bir çocuğu kurtarmak için suya giren 11 kişi çocukla birlikte dalgalara yenik düşerek boğuldu. İskenderiye Yazlık ve Turizm Merkezi İdaresinden yapılan açıklamada, Acemi bölgesinde suda çırpınan bir çocuğu kurtarmak için denize giren 11 kişinin de çocukla birlikte boğulduğu belirtildi. Boğulanlardan 8'inin cesedine ulaşıldığı, diğerleri için arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi. Başbakanlık kararıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında, olayın yaşandığı Nahil sahilinde denize girmek daha önce yasaklanmıştı. AA
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Mısır’da 11 kişi kurtarmak istedikleri çocukla can verdi
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