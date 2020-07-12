Papa Francis'den Ayasofya açıklaması!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülme kararı hakkında açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" söyledi. St. Peter Meydanı'nda Pazar ayininde bir konuşma yapan Papa, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

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