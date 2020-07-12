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'den Ayasofya açıklaması!

Katolik aleminin ruhani lideri , Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Reuters'in duyurduğu habere göre Papa, açıklamasında "Ayasofya'nın ibadete açılması çok acı verici" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 12.7.2020 13:47 Son Güncelleme: 12.7.2020 13:51 ABONE OL
Papa Francis'den Ayasofya açıklaması!

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülme kararı hakkında açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Papa, Ayasofya kararına ilişkin "derin acı duyduğunu" söyledi. St. Peter Meydanı'nda Pazar ayininde bir konuşma yapan Papa, "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

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Papa Francis'den Ayasofya açıklaması!
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