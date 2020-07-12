Son dakika haberi: Wayfair krizi büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı...

Dün ABD'de patlak veren Wayfair krizi dünya genelinde büyük ses getirdi. Türkiye Twitter TT listesine de giriş yapan Wayfair internet sitesinin lüks eşyalara kaybolan çocukların isimlerini vererek 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi fiyatlarla satması çocuk ticaretinin bir ayağı olabileceğini akıllara getirdi. Son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, ürünlerin uluslararası olduğu için fiyatlarının pahalı olduğunu, sistemde problem olduğu için ürünlerin silineceğini söyledi. Bu açıklamadaki soru işaretleri de şüpheleri daha da güçlendirdi.
Wayfair sitesinde yer alan ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Milyonlarca kişi bunun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...
Dünya Wayfair skandalını konuşuyor! 'Kayıp çocukları internet üzerinden satışa çıkardılar' iddiası... | Video
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