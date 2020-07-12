Son dakika: Sınırda korkutan deprem! Ardahan sınırında 4.3 şiddetinde deprem...

Gürcistan'ın Kareli şehri yakınlarında saat 08.54'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Ardahan'ın Çıldır ilçesine 69 kilometre uzaklıkta. Sarsıntının derinliği ise 9.18 kilometre olarak ölçüldü.

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