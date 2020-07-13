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duyurdu! Ermeni mevzileri yok edildi

, Azerbaycan askerli birlikleri tarafından Ermeni mevzilerinin yok edildiğini duyurdu. Azerbaycan- sınırındaki Tovuz bölgesinde Ermenistan askerlerinin ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatlerinde sürdüğü açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 10:41 Son Güncelleme: 13.7.2020 10:42 ABONE OL
Azerbaycan duyurdu! Ermeni mevzileri yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan askerlerinin açtığı ateşte Ermeni mevzilerinin yok edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, bir Azeri askerin şehit olduğu belirtilirken; Ermenistan'ın kayıplarını gizli tuttuğu ifade edildi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırdı.

Hacıyev, Ermenistan ordusunun Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak gerçekleştirmek istediği ve 1 Azerbaycan askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Sınırda gerçekleştirilen provokasyonun Erivan yönetiminin iki ülke arasındaki sorunu müzakere yoluyla çözme konusundaki ilgisizliğinin bir başka kanıtı olduğunu belirten Hacıyev, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya Kovid-19'la savaşırken, Ermenistan böyle bir saldırı ve provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın, sürekli ateşkesi ihlal etmesi ve bugünkü saldırı, Erivan yönetiminin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kovid-19 nedeniyle küresel ateşkes çağrısına verdiği desteğin ikiyüzlülükten başka bir şey olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Uluslararası toplumu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırgan politikasını ve iki ülke sınırındaki provokatif eylemlerini şiddetle kınamaya çağırıyorum."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise durumu daha da gerginleştiren bu gibi kışkırtıcı eylemlerin tüm sorumluluğununun Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

Ermenistan ordusu sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

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Azerbaycan duyurdu! Ermeni mevzileri yok edildi
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