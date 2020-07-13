Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu

'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu

'de yılbaşından bu yana meydana gelen sel felaketlerinde en az 141 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi. Xinhua ajansının haberine göre, ocaktan bu yana ülke genelindeki 27 bölgede görülen sellerde en az 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:18 ABONE OL
Çin'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu

Çin'de yılbaşından bu yana meydana gelen sel felaketlerinde en az 141 kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi. Xinhua ajansının haberine göre, ocaktan bu yana ülke genelindeki 27 bölgede görülen sellerde en az 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.

Seller nedeniyle 3,53 milyon hektar tarım arazisi zarar gördü, ekonomik kayıp ise 11,7 milyar doları buldu.

Bu arada Çin Devlet Sel Kontrolü ve Kuraklık Merkezi, sel felaketleri nedeniyle acil durum müdahale seviyesini 2'ye yükseltti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çin'deki sellerde en az 141 kişi öldü veya kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA