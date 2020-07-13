Dünyayı sarsan olay | Wayfair ile ilgili korkunç iddialar! Wayfair çocuk ticareti mi yapılıyor? İşte ABD'yi karıştıran Wayfair skandalı ile ilgili SON DAKİKA detaylar...

Wayfair ile ilgili iddialar Amerika'da ve dünyada gündeme bombagibi düştü. Wayfair ile ilgili iddialar tüyler ürpetti. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. E-ticaret şirketi, çocuk ticareti yapmakla suçlanıyor. Wayfair şirketinden skandal ile ilgili son dakika açıklama geldi. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, özel bir televizyon kanalında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Amerika'da kayıp çocukların isimleriyle ürünlerin isimlerinin aynı olması ve yüksek fiyatlarla satılması çeşitli suçlamalara yol açtı. Sosyal medya ve Amerikan televizyon kanallarında bulunan haberler iddiaları güçlendirdi. Wayfair kurum temsilcileri skandal ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Wayfair konu ile ilgili flaş açıklamalarda bulunarak ilgili ürünlerin satıştan kaldırıldığını söyledi.
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Ürünlerin üzerindeki kayıp çocuklara ait isimlerin yanı sıra fahiş fiyatlara satılması da dikkatleri olayın üzerine çekti. ABD'de ve dünya genelinde bu olay büyük tepkilere yol açtı. Firma tarafından sosyal medyada paylaşılan görsellere ait ürünlerin satıştan kaldırılması da şüpheleri güçlendirdi. Resmi bir soruşturma henüz başlatılmasa da yetkililerin konuyla ilgili araştırmalar yapacağı belirtiliyor.
İşte Ali Çınar'ın açıklamalarını satır başları:
Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.
Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.