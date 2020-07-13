Endonezya'da Kovid-19 gölgesinde okullar yeniden açıldı

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle martta kapatılan okullar yeniden açıldı. Eğitim ve Kültür Bakanı Nadiem Makarim, yaptığı açıklamada, yeni vakaların görülmediği "yeşil bölge" kategorisindeki yerlerde 2020-2021 eğitim takvimine göre bugün ortaokul, lise ve meslek yüksek okullarının açılmasına izin verildiğini belirtti.

Makarim, öncelikli olarak Sağlık Bakanlığının onayıyla bu kararın alındığını vurgulayarak, salgına karşı yüz yüze eğitimde Kovid-19 önlemlerine katı bir şekilde uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık protokollerinin uygulanmasına yönelik okullara destek vereceklerini belirten Makarim, gerekli koşulların oluşmaması halinde de bölge idarecilerinin okulları açmama yetkisinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

VAKALARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE UZAKTAN EĞİTİME DEVAM

İlk aşamada "yeşil" bölge kategorisinde olan 104 bölge ve kentte eğitimin yeniden başlayacağı ülkede, başkent Cakarta gibi vakaların yoğun olduğu bölgelerde ise bir süre daha uzaktan eğitime devam edilecek.

Bu arada Cakarta'da yüz yüze eğitimin ilk olarak üniversitelerde başlatılması planlanıyor.

Ülkede, bugüne kadar 75 bin 699 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı 3 bin 606'ya ulaştı, 35 bin 638 kişi de iyileşti.