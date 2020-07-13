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Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek

Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi'nin, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Müslüman Yargı Konseyi Başkanı , "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı 'ı tebrik ediyorum" dedi

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 21:38 Son Güncelleme: 13.7.2020 21:41 ABONE OL
Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek

Müslüman Yargı Konseyi Başkanı Şeyh İrfan İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle gurur duyduklarını dile getirdi.

İbrahim, "Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu adım dolayısıyla çok mutlu olduklarının altını çizen İbrahim, Müslüman Yargı Konseyi adına da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye'nin kararına destek verdiklerini ve Müslümanlar açısından Türkiye'nin çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

1945'te kurulan Müslüman Yargı Konseyi, ülkedeki Müslümanların en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

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Güney Afrikalı Müslümanlardan Ayasofya'nın ibadete açılma kararına destek
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