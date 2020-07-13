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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: "'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk"

haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'nın ibadete açılması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar 'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 15:45 ABONE OL
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi: "Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluluk duyduk"
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