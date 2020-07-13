Ölümler 600 bine yaklaştı

Vaka sayısı 12 milyon 986 bini geçti. Ölümler ise 570 bin 32'ye yükseldi.Queensland Üniversitesi'nden bilim insanları, "Moleküler kelepçe aşısı"nın hayvanlar üzerinde olumlu sonuç verdiğini ve bu haftanın kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı.İkinci dalga riskiyle karşı karşıya olan ve virüsün taşıyıcılığını neyin üstlendiğini araştıran Çin, bu kez taşıyıcı olarak ithal karidese dikkat çekti. Yetkililer, ithal karides paketinin hem dışında hem içinde virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.Son bir günde bin 071 kişinin yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 71 bin 515'e, vaka sayısı da 39 bin 23 artarak 1 milyon 839 bin 850'ye yükseldi.Vaka sayısı da 6 bin 94 artışla 295 bin 268'e çıktı.Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde kovidtespit edilmesiyle adadaki 2 askeri üs karantinaya alındı.Bir askeri okulda 1.280 kişi pozitif çıktı: Askeri okul karantinaya alındı. Çoğunda semptom görülmediği kaydedildi. 30 kişi hastanede tedavi altına alındı.Bazı spor tesisleri, eğitim merkezleri, ibadethaneler ve düğün salonlarını reçetesi olan hastalar için geçici tedavi merkezlerine dönüştürdü.Kovid-19'dan can kaybı 108'e çıktıVaka sayısı 32 bine yaklaştı.