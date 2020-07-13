Son Dakika: Arjantin'de insanlar üzerinde Kovid-19 aşı denemeleri yapılacak

Fernandez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile Kovid-19 aşısı geliştirmek için ortaklık yapan ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in Yöneticisi Nicolas Vaquer ve Arjantin'de tıbbi araştırmalar yapan INFANT Vakfı yöneticileriyle görüştüğünü duyurdu.

Alberto Fernandez, aday aşının denenmesi için Arjantin'in seçilmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, "Bu herkes için büyük bir gurur" değerlendirmesinde bulundu.