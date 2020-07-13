Son dakika haberi: Dünyanın konuştuğu skandal! Wayfair nedir? İşte kan donduran Wayfair skandalının detayları

Son dakika haberi… Mobilya ve ev eşyalarının satıldığı Wayfair sitesi inanılmaz bir suçlama ile gündeme geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı dolap, çekmece, halı gibi ürünlerin 10-15 bin dolar gibi fiyatlardan satılmasının arkasındaki nedeni paylaştı. Kısa süre içerisinde Twitter'da gündem olan Wayfair krizi, 2016 yılında patlak veren Pizza Gate skandalı olarak manşetlere taşınan komplo teorisine benzerliğiyle dikkat çekti. İşte Amerika'yı ayağa kaldıran son dakika haberinin ayrıntıları…

İDDİA: "WAYFAIR ÇOCUK KAÇIRIYOR"

Wayfair sitesinde yer alan bir ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durumun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...