SON DAKİKA: Dünyayı sarsan Wayfair skandalında Tom Hanks'in de adı geçiyor! Tom Hanks kimdir, kaç yaşında?

TOM HANKS KİMDİR?

Tom Hanks, 9 Temmuz 1956'da California, Amerika'da doğdu. Babası Amos Mefford Hanks'in (1924 – 1991) soyu İngiltere'ye uzanıyordu ve annesi Janet Marilyn Frager bir hastane yöneticisiydi. Hanks henüz 5 yaşındayken annesi ve babası boşandı. Hanks'in 3 kardeşi vardı; Sandra, Jim ve Lawrence. Anneleri ve babaları ikinci evliliklerini gerçekleştirince, Sandra, Larry ve Tom babalarıyla, Jim ise anneleriyle yaşamaya başladı. Üvey annelerinin ise önceki evliliğinden 5 çocuğu vardı, böylece çok kalabalık bir aile olmuşlardı. Üvey anneleri ve babaları 2 yıl sonra boşandı.

Hanks okulda aşırı utanaç ve sessiz bir çocuktu. Popüler değildi ancak sorumluluk sahibiydi ve iyi bir öğrenciydi. 1965'te Hanks'in babası, Frances Wong'la üçüncü evliliğini gerçekleştirdi. Wong'un önceki evliliğinden 3 çocuğu vardı, bu yüzden Hanks, lise yılları boyunca üvey kardeşleriyle birlikte yaşadı. Skyline Lisesi'nde okuduğu sırada okul tiyatrosunda rol almaya başladı.

Hanks, Chabot College adlı üniversitede tiyatro eğitimi almaya başladı ancak 2 yıl sonunda Sacramento State Üniversitesi'ne transfer oldu. Zamanının çoğunu tek başına tiyatroya giderek, Bertolt Brecht, Tennessee Williams ve Henrik Ibsen oyunları izleyerek geçiriyordu.

Tiyatro öğrenimi gördüğü yıllarda, Cleveland'da, bir tiyatro festivalinin yöneticisiyle tanıştı. Yöneticinin teklifi üzerine Hanks, festivalde stayerlik yapmaya başladı. Böylece tam 3 yıl boyunca set dizaynından sahne yönetmenliğine kadar herşeyi öğrendi. Bu sırada Shakespeare'in Two Gentlemen of Verona oyununda sergilediği performansla Cleveland Eleştirmenler Ödülü'nü aldı.

Hanks Cleveland'dan New York'a taşındı. Riverside Shakespeare adlı tiyatro şirketinin bir üyesi oldu. Sırasıyla düşük bütçeli yapım He Knows You're Alone'da ve Mazes and Monsters adlı televizyon filminde rol aldı. 1979 yılında, ABC kanalının seçmelerine katıldı ve kanalda yayınlanacak olan komedi dizisi "Bosom Buddies"de bir rol aldı. Bu dizi sayesinde, yönetmen Ron Howard Hanks'le iletişime geçerek ona bir teklif sundu. Howard, Splash adlı film üzerinde çalışıyordu. Önceleri bir yan rol için düşünülmüştü ancak sonunda Hanks'e başrol teklif edildi ve film gişede büyük başarı elde etti.

Hanks'i Hollywood camiasına "gerçek bir yetenek" olarak tanıtan film, 1988 yapımı "big" oldu. Ancak ardından gelen "Turner and Hooch" (1989), başarısız oldu. Oyuncunun bundan sonraki film seçimleri de onu başarıya götürmedi. Kariyeri açısından kötü geçen birkaç yılın ardından, 1993 yılı Hanks'i parlatacak olan yıl oldu. Önce "Sleepless in Seattle" ardından da "Philadelphia" filmleriyle övgü topladı. Filmlerin başarısının tamamen Hanks'in başarısından kaynaklandığı söylendi. Oyuncu 1994 yılında Philadelphia'daki oyunculuğuyla en iyi erkek oyuncu Oskar'ını aldı.

1994 yılı yazında, hit film "Forrest Gump" geldi. Hanks'in oyunculuğu artık tartışmasız bir yükselişteydi ve onu dünya çapında üne kavuşturmuştu. Bu filmdeki rolüyle de 1995 yılında en iyi erkek oyuncu Oskar'ını aldı. Böylece, Oskar Ödülü tarihinde arka arkaya iki kez Oskar kazanan ikinci oyuncu olma ünvanını kazandı.

Forrest Gump'ın ardından "Apollo 13" ve "That Thing You Do" adlı filmlerde rol alan Hanks, 1996'da HBO kanalı için çekilecek bir belgesel-dizi "From the Earth to the Moon" için yapımcılığa soyundu. Televizyon projeleri arasında en pahalısı olma özelliğini taşıyan bu yapımın ardından Steven Spielberg'ün yönetmenliğindeki "Er Ryan'ı Kurtarmak" adlı filmde rol aldı. Gelmiş geçmiş en iyi savaş filmleriden biri kabul edilen bu yapım, Spielberg'e ikinci en iyi yönetmen Oskar'ını, Hanks'e ise en iyi erkek oyuncu Oskar adaylığını getirdi.

Başarılı kariyerine 1999'da "Yeşil Yol" ile devam eden oyuncu, bu güne kadar birçok ünlü yönetmenle işbirliği içinde onlarca başarılı yapıma imza attı. Bunlardan bazıları oyuncuya Altın Küre kazandıran "Cast Away" (2000), "Terminal" (2004) ve "Da Vinci Şifresi" (2006) idi. "Cast Away"deki rolüyle en iyi erkek oyuncu daliında Oskar adayı oldu.

Hanks, 1978 – 1987 yılları arasında Samantha Lewes ile evliydi. Çiftin iki çocuğu oldu. Bunlardan bir tanesi ise oyuncu Colin Hanks. 1988'de ise halen birlikte olduğu eşi, oyuncu Rita Wilson ile evlenen Hanks'in bu evliliğinden de iki çocuğu bulunuyor.