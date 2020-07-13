Son dakika haberi: Wayfair skandalı büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı!

Dün ABD'de patlak veren Wayfair krizi dünya genelinde büyük ses getirdi. Türkiye Twitter TT listesine de giriş yapan Wayfair internet sitesinin lüks eşyalara kaybolan çocukların isimlerini vererek 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi fiyatlarla satması çocuk ticaretinin bir ayağı olabileceğini akıllara getirdi. Son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, ürünlerin uluslararası olduğu için fiyatlarının pahalı olduğunu, sistemde problem olduğu için ürünlerin silineceğini söyledi. Bu açıklamadaki soru işaretleri de şüpheleri daha da güçlendirdi.