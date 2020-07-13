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haberi: skandalı büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet veren e-ticaret sitesi üzerinden çocuk ticareti yapıldığı iddia edildi! haberine göre; sapkın milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağının benzeri yeniden ortaya çıktı. Wayfair üzerinden satılan halı, dolap gibi ürünlerin içerisinde polisin kayıp çocuklar listesi içinde yer alan çocuk isimlerinin olduğu görülüyor. Bu skandal sonrası dünya kamuoyundan tepki yağıyor! Lüks dolaplara, çekmecelere kaybolan çocukların adlarının verilmesinin, şebeke içinde şifreleme taktiği olabileceği iddia edildi.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 13.7.2020 07:13 Son Güncelleme: 13.7.2020 07:13 ABONE OL
Son dakika haberi: Wayfair skandalı büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı!

Dün ABD'de patlak veren Wayfair krizi dünya genelinde büyük ses getirdi. Türkiye Twitter TT listesine de giriş yapan Wayfair internet sitesinin lüks eşyalara kaybolan çocukların isimlerini vererek 10 bin dolar, 15 bin dolar gibi fiyatlarla satması çocuk ticaretinin bir ayağı olabileceğini akıllara getirdi. Son dakika açıklamasında bulunan Wayfair yetkilileri, ürünlerin uluslararası olduğu için fiyatlarının pahalı olduğunu, sistemde problem olduğu için ürünlerin silineceğini söyledi. Bu açıklamadaki soru işaretleri de şüpheleri daha da güçlendirdi.

Wayfair sitesinde yer alan ürünün değeri 12 bin dolar ve üründe 17 yaşında kaybolan Samiyah Mumin'in adı yazıyor. Milyonlarca kişi bunun tesadüf olamayacağı iddia ediyor. Aynı şekilde Yaritza Storage Cabine adıyla sunulan ürünün değeri 13 bin dolar! Ürünün diğer sitelerdeki değeri 300 doları aşmıyor, gariplik burada başlıyor ve Yaritza adında kaybolan bir kız çocuğu var, yaşı da 16...

Dünya Wayfair skandalını konuşuyor! 'Kayıp çocukları internet üzerinden satışa çıkardılar' iddiası... | Video

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Son dakika haberi: Wayfair skandalı büyüyor! Kaybolan çocukları internetten şifreli yöntemlerle satıyorlar iddiası ABD'yi karıştırdı!
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