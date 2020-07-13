Son Dakika Haberi: Wayfair skandalının ardından Adrenochrome yeniden gündem oldu! Adrenochrome nedir, nasıl kullanılır?

ABD'li dünyaca ünlü yıldız Sandra Bullock'un daha önce yaptığı açıklamada güzellik sırrını açıkladığı ve Adrenochrome adı verilen bu yöntem ile genç kaldığını açıklamasının ardından Adrenochrome nedir sorusu gündeme gelmişti. Vücutta salgılanan adrenalinin oksitlenmiş hali olarak bilinen Adrenochrome, ABD'de patlayan Wayfair olayları ile birlikte yeniden gündem konusu oldu. Peki, Adrenochrome nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar…

Adrenochrome nedir?

Adrenochrome vücutta salgılanan adrenalinin (epinefrin olarak da bilinir) oksitlenmiş halidir. Vücut bu kimyasalı korku veya heyecan sırasında gerçekleşen adrenalin patlaması ile salgılıyor. Adrenochrom'un, sünnet olan Koreli çocuklardan elde ettiği söylense de bu konuyla ilgili oldukça rahatsız edici iddialar da mevcut.