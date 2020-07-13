Son dakika: PizzaGate nedir? Wayfair olayı ile yeniden gündeme geldi! PizzaGate olayı gerçek miydi, neler yaşandı?

Son dakika haberler... PizzaGate olayı 2016 yılında yaşanmış, yüksek mavki ve makam sahibi kişilerin içerisinde bulunduğu bir pedofili olayı olarak biliniyor. Şöyle ki bu olay ABD başkanlık seçimleri sürecinde ortaya atılmış bir komplo teorisi olarak öne sürülse de şimdilerde tüm dünyanın konuştuğu Wayfair olayı ile beraber yeniden gündeme gelmiş oldu. Peki, PizzaGate olayı nedir, gerçek mi? ABD'den gelen son dakika Wayfair haberi ile yeniden gündeme gelen PizzaGate nedir? İşte detaylar…

PİZZAGATE OLAYINDA NELER YAŞANMIŞTI?

ABD'de Pedofili ve çocuk istismarı iddiaları ile birçok siyasetçi ismi içinde barındıran bu olayda Hillary Clinton'la bağlantılı olduğu söylenen Comet Ping Pong isimli bir pizza restoranının Amerika'da yaşayan elit kesim için çocuk istismarına yönelik organizasyonlar düzenlediği iddia edilmişti. Ancak bu olay ABD seçimleri öncesi bir komplo teorisi başlığından ileriye taşınamadı.