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ile arasında tansiyon yükseliyor! Aliyev’den acil toplantı kararı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün Azerbaycan- sınırında yaşanan çatışmalar nedeniyle Güvenlik Konseyini topladı. Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Rusyalı Eş Başkanı İgor Popov ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 13:02 Son Güncelleme: 13.7.2020 13:04 ABONE OL
Azerbaycan ile Ermenistan arasında tansiyon yükseliyor! Aliyev’den acil toplantı kararı

Toplantıya Aliyev'in yanı sıra Başbakan Ali Asadov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve istihbarattan sorumlu yetkililer katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarıyla ilgili daha sonra bilgi verileceği belirtildi.

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Öte yandan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun Rusyalı Eş Başkanı İgor Popov ve AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Memmedyarov, çatışmalar konusunda bilgi vererek Ermenistan'ın bu yeni provokasyonunu bir saldırı eylemi olarak değerlendirdiklerini bildirdi.

Memmedyarov, Ermenistan'ın son provokasyonu ile üçüncü ülkeleri Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına dahil etmeyi ve Ermeni toplumunu iç sorunlardan uzaklaştırmayı amaçladığını kaydetti.

Ermenistan ordusu dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da kullanarak saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.
Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

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Azerbaycan ile Ermenistan arasında tansiyon yükseliyor! Aliyev’den acil toplantı kararı
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