KOVİD-19 salgınında ağır kayıplar veren ABD'de virüsü hafife alan açıklamalar yapan Donald Trump ilk kez maske taktı. Salgın süresince maskeyle poz vermekten kaçınan Trump, maskeyle kameralar karşısına çıktı. Walter Reed askeri hastanesini ziyaret eden Trump, üzerinde başkanlık mührü bulunan lacivert bir maskeyle görüldü. Trump, hastaneye gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken kendisini takip eden muhabirlere "Maske takılmasına hiçbir zaman karşı değildim ama maske takmanın da bir yeri ve zamanı olduğunu düşünüyorum" dedi. Sosyal etkinliklerde bile maske takmayan Trump, birçok kesim tarafından eleştirilmişti. Trump daha önce yaptığı açıklamada, koşullar gerektirdiği zaman maske takabileceğini ancak bunu gazetecilerin önünde yapmak istemediğini dile getirmişti.Öte yandan ABD, salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda olmayı sürdürüyor. Ülkedeki vakalar son 24 saatte 63 bin 674 artarak 3 milyon 357 bin 206'ya ulaştı. Ölenlerin sayısı ise sayısı son 24 saatte 698 artarak 137 bin 418'e çıktı. Son iki hafta içinde 44 eyaletteki artışlar sürüyor. En çok vakalar Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah ve Wisconsin'de görüldü. Karantinanın kaldırıldığı Teksas'taki artışlar ise korkutuyor. Uzmanlar, eyalette yeniden karantinaya geçilebileceğini söylüyor.