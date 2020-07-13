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’dan kaçan bilim insanları sığınma talep ediyor

ABD Başkanı Trump’ın eski baş strateji uzmanı , Kovid-19 salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan laboratuvarından uzmanların Batı’ya kaçarak istihbarat servislerinden ‘sığınma’ istediklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 13.7.2020 ABONE OL
Wuhan’dan kaçan bilim insanları sığınma talep ediyor
2016'da ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanmasında baş rolü oynayan kampanya stratejisti Steve Bannon, koronavirüs ile ilgili dünyada yankı uyandıran bir iddiada bulundu. Kovid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentindeki bilim insanlarının Batı'ya kaçarak çeşitli istihbarat servislerine sığındığını açıkladı. Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiği ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet olduğuna dair Pekin'e karşı bir dava açma hazırlığında olduğunu ileri sürdü.

KANIT TOPLANIYOR
ABD'deki yatından İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Bannon, Çinli bilim insanlarının İngiliz ve Avrupa ülkelerinde istihbarat örgütlerine bildikleri bilgileri aktardıklarını açıkladı. Bannon, 'Wuhan'daki laboratuvarda çalışmış bu insanlar Şubat'ta Çin ve Hong Kong'tan ayrıldı. Amerikan istihbaratı, İngiliz MI5 ve MI6 servisleri ile birlikte Çin'e karşı hukuki bir dava açmak için belge ve kanıt topluyor" diye konuştu. Bannon geçen ay sürgünde yaşayan Çinli muhalif milyarder Guo Wengui ile birlikte salgından Çin Komünist Partisi'nin sorumlu olduğuna dair bir kampanya yürütmüştü.

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Wuhan’dan kaçan bilim insanları sığınma talep ediyor
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