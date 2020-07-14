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’da polis karakoluna giren ineğin videosu izlenme rekoru kırdı

'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 12:07 ABONE OL
Avustralya’da polis karakoluna giren ineğin videosu izlenme rekoru kırdı

Avustralya'da bir inek Doomadgee polis karakoluna gezdi. İneği gören polisler paniğe kapıldı.

Dünya genelinde etkisini sürdürüen koronavirüs (Covid-19) salgınında boyunca sık sık görmeye alıştığımız hayvanların şehre inme anlarına bir yenisi daha eklendi. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Doomadgee kasabasında bir inek polis karakolunun içerisine kadar girdi. Karakolun güvenlik kamerasına yansıyan o görüntülerde, polis karakoluna giren ineğin bir süre etrafı kolaçan ettiği, yiyecek bir şeyler bulmak için karakolun bahçesinde tur attığı görülüyor. İneği karakolda gördüklerinde paniğe kapılan polisler ise, o anları kayda almatan geri durmadı. Söz konusu video izlenme rekorları kırdı.

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Avustralya’da polis karakoluna giren ineğin videosu izlenme rekoru kırdı
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