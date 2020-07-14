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’da halk, askere destek için sokağa çıktı

halkı, sınıra yönelik ’ın artan saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 23:55 Son Güncelleme: 15.7.2020 00:11 ABONE OL
Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak ve Azerbaycan askerine destek için sokağa çıktı.

Başkent Bakü'nün merkez sokaklarında ve Azadlık Meydanı'nda toplanan halk, Azerbaycan askerine destek sloganları attı. Azerbaycanlılar yürüyüşünde, "Karabağ", "Karabağ bizimdir", "Azerbaycan askeri" şeklinde slogan attı. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, halkın askere gösterdiği destek için teşekkür edilirken yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha dikkatli olunması ve sosyal mesafenin korunması istendi.

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Azerbaycan’da halk, askere destek için sokağa çıktı
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