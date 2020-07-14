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Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi

'da boğaz ağrısı çeken 25 yaşındaki kadının yaşadıkları kan dondurdu. Boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı. kadının çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi. Genç kadının tedavisinin detayları "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:26 Son Güncelleme: 14.7.2020 13:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi

'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı. The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.

Son dakika haberi: Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi

5 GÜN ÖNCE ÇİĞ ETLE HAZIRLANAN YEMEK YEMİŞ

Boğaz ağrısıyla doktora başvuran 25 yaşındaki kadının, olaydan 5 gün önce başta deniz ürünleri olmak üzere çiğ etle hazırlanan saşimi yediği bildirildi.

Son dakika haberi: Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi

Kadının sol bademciğinden cımbızla alınan canlı iplik kurdunun, 38 milimetre uzunluğunda ve 1 milimetre genişliğinde olduğu belirtildi.

Dergide, suşi ve saşiminin dünya çapında popüler hale gelmesiyle bu tür vakaların "dikkate değer biçimde arttığına" işaret edildi.

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Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi
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