Boğaz ağrısı ile doktora gitti! Bademciğinde kurtçuk olduğunu öğrendi

Japonya'da boğaz ağrısı şikayetiyle doktora giden bir kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı. The Guardian'ın haberine göre, Tokyo'da Uluslararası St Luke's Hastanesinde karşılaşılan vakayla ilgili ayrıntılar, "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene" dergisinde yayımlandı.