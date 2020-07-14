Wayfair çocuk ticareti mi yapılıyor? Wayfair'den skandala ilişkin açıklama! İşte ABD'yi karıştıran Wayfair skandalı ile ilgili son dakika detaylar...

Wayfair ile ilgili iddialar Amerika'da ve dünyada gündeme bombagibi düştü. Wayfair ile ilgili iddialar tüyler ürpetti. Mobilya ve ev eşyaları satan e-ticaret şirketi WAYFAIR, akılalmaz bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. E-ticaret şirketi, çocuk ticareti yapmakla suçlanıyor. Wayfair şirketinden skandal ile ilgili son dakika açıklama geldi. Wayfair iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi Tüm dünyanın çalkalandığı olay ile ilgiliABD'de bulunan Turkish Heritage Organization Başkanı Ali Çınar, özel bir televizyon kanalında konuyu anlattı.
Amerika'da kayıp çocukların isimleriyle ürünlerin isimlerinin aynı olması ve yüksek fiyatlarla satılması çeşitli suçlamalara yol açtı. Sosyal medya ve Amerikan televizyon kanallarında bulunan haberler iddiaları güçlendirdi.
Ürünlerin üzerindeki kayıp çocuklara ait isimlerin yanı sıra fahiş fiyatlara satılması da dikkatleri olayın üzerine çekti. ABD'de ve dünya genelinde bu olay büyük tepkilere yol açtı. Firma tarafından sosyal medyada paylaşılan görsellere ait ürünlerin satıştan kaldırılması da şüpheleri güçlendirdi. Resmi bir soruşturma henüz başlatılmasa da yetkililerin konuyla ilgili araştırmalar yapacağı belirtiliyor.
WAYFAIR YETKİLİLERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA!
Newsweek'e konuşan Wayfair yetkilileri, ürünlerin bu kadar pahalı olması ve söz konusu isimlerin verilmesine dair iddialar hakkında "Tabii ki bu iddialar gerçek değil. Söz konusu ürünler, doğru fiyatlandırılan endüstriyel sınıf dolaplardır. Tedarikçi tarafından sağlanan fotoğrafların ve açıklamaların yüksek fiyat noktasını yeterince açıklamadığını kabul etti. Ürünleri yeniden adlandırmak ve fiyat noktasını netleştirmek için ürünü doğru bir şekilde tasvir eden daha ayrıntılı bir açıklama ve fotoğraflar sunmak için ürünleri geçici olarak siteden kaldırdık." açıklamasını yaptı.
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Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar, iddiaları ve sonrasındaki tartışmaları değerlendirdi.
İşte Ali Çınar 'ın açıklamaları...
Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.
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Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.