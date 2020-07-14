Ermenistan aklını başına toplasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısına, "Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız" sözleriyle tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği vereceğini vurgulayarak "Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız" şeklinde konuştu.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD merkezli uluslararası yayın organlarından Politico'da ise bir makale kaleme aldı. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine değinen Çavuşoğlu, "Bazı AB ülkelerinin stratejik seviyesi yüksek konularda taviz vermeyen tutumları iş birliğinin kapsamını daraltıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ile AB arasında birçok stratejik çıkar ve hedef birliği olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye, Avrupa'yı, kendisini çevreleyen Avrasya'nın değişken ekosisteminden ayırma yükünün çoğunu taşımaktadır. Diplomatik ve savunma alanındaki varlığımız kuşaklar boyu Avrupa'yı savundu. Gelecekte de Türkiye'nin katkılarıyla Avrupa daha güvenli ve müreffeh olacaktır" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri ve darbeci Halife Hafter'in BM tarafından tanınmış resmi hükümete karşı saldırılarını hatırlatarak farklı güçlerin farklı tarafları desteklediğini, AB'nin ise bu noktada temel değerlerine uygun bir biçimde harekete geçmekte başarısız olduğunu söyledi.Libya'nın darbeci Hafter'in merhametine terkedilmesinin büyük bir hata olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'nin, meşru Libya hükümetinin isteği doğrultusunda teknik ve eğitim desteğinde bulunmak üzere bölgede bulunması dengeleri değiştirmiş, Berlin Konferansı gibi diplomatik girişimlerin geçerliliğini artırmıştır. Eğer desteğimiz olmasaydı Trablus düşer, etkileri Avrupa'ya yayılan büyük bir insani felaket yaşanırdı" görüşünü paylaştı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın saldırısını kınayarak, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. ANKARA