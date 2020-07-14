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Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Khadidjata Toure, Başkan 'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını 'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.7.2020 13:23 Son Güncelleme: 14.7.2020 13:27 ABONE OL
Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi kabul etti.

GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Toure'nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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Fildişi Sahili Büyükelçisi Toure, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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