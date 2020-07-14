Günlük vaka artışında yeni bir rekor

DünyaSağlık Örgütü (DSÖ) pazar günü dünya genelinde kaydedilen günlük vakaların 230 bini geçtiğini belirterek salgının gittikçe kötüleşeceği uyarısını yaptı. Dünya genelindeki vakalar ise 13 milyonu, ölümler de 573 bini aştı.14 Nisan'dan bu yana New York'ta ilk kez Kovid bağlantılı ölüm yaşanmadı.Ölümler İtalya'yı geçti. En çok ölüm bildiren dördüncü ülke oldu.Devlet Başkanı'nından sonra ekonomi bakanının da Kovid-19 testi pozitif çıktı.Batı Şeria'da sokağa çıkma yasağı başladı.Kovid'e yakalanan Milletvekili İsa Caferi hayatını kaybetti.Salgının yayılmasının önüne geçebilmek için alkol satışları bir kez daha yasaklandı.King's College London uzmanları tarafından yapılan araştırmaya göre Kovid bağışıklığı 3 ayda gidebiliyor. Araştırmaya göre hastalığa grip gibi sürekli yakalanabiliriz.Son 24 saat içinde 631 kişi daha yaşamını yitirdi.500 ölüm daha var.Vaka sayısı 600 bine yaklaştı.Son 24 saatte 192 yeni vaka tespit edildi.